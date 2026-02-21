الرئيس عون دان الغارات على البقاع وصيدا: عمل عدائي موصوف لإفشال جهود لبنان لتثبيت الاستقرار

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل امس من البر والبحر، مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن “استمرار هذه الاعتداءات يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان”.

وأكد أن “هذه الغارات تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته”.

وجدد دعوة الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى “تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام