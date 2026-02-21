اسماعيل سكرية يدعو سلام لممارسة دور القاضي مساءلة ومحاسبة

سال النائب السابق اسماعيل سكرية في بيان رئيس الحكومة نواف سلام: “أي مصدر تعرفونه لتأمين مبلغ ثمانية مليون دولار لتغطية زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين رغم التأكيد انكم بصدد تحصيل مليار دولار من ارباب الكسارات؟”

وقال: “تجاهل الكثير من المصادر الدسمة المخطوفة بواسطة سياسيين قراصنة، ومنذ عشرات السنين باتوا يشكلون ما يشبه دولة عميقة، فمن اموال نهبت بعشرات المليارات وحولت للخارج مرورا بسرقة الودائع وصفقات الفساد في شتى الميادين خاصة الكهرباء والاتصالات والتلزيمات الدسمة والمجالس الملزمة سياسيا وتغطية فساد وتهريبات الجمارك برا وبحرا وجوا، ومشاعات الدولة المسيبة او المؤجرة بالفلس كما نادي الغولف، ام ابنية تستأجرها الدولة بارقام خيالية مثل الاسكوا والكازينو ورواتبه التنفيعية والخواتية لسياسيين ونواب، وصولا للأملاك البحرية والتعداد يكاد لا ينتهي، مؤكدا وبنبرة واثقة ان الحل المتاح هو ما فرض من ضرائب، اي ان الفقراء ًوهم اكثرية تتمدد ذبحوا اضاحي لنهب المال العام والآن يذبحون حماية لكبار اللصوص وإعفاءهم من المساهمة بالحل”.

وختم: “دولة الرئيس، لست الرئيس الاكاديمي الاول الذي سرعان ما ينهزم امام ميليشياويي السلطة، لكننا استحضرنا جمال جلسة محاسبة يقودها قاض واكاديمي، وكنا نتمنى ولكن..!”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام