أوليانوف: ممثلو روسيا والصين وإيران ناقشوا مع غروسي أهمية التسوية السياسية لملف طهران النووي

أشار ممثلو روسيا والصين وإيران الدائمون، خلال اجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني.

أفاد بذلك ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في حديث لصحيفة إزفستيا.

في وقت سابق، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يدرس توجيه ضربة أولية محدودة ضد المنشآت العسكرية والحكومية الإيرانية لإجبار إيران على توقيع الاتفاق النووي. وعندما سُئل ترامب نفسه يوم الجمعة عما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة ضد إيران، صرّح بأنه يدرس هذا الاحتمال.

وذكرت صحيفة إزفستيا أن اجتماع غروسي مع الممثلين الدائمين لروسيا والصين وإيران حول الملف النووي الإيراني عُقد في فيينا في 18 فبراير.

وأضاف أوليانوف: “تم التركيز بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي بحت لجميع المشاكل القائمة في هذا السياق. وسيستمر هذا النوع من التعاون بين البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث هنا”.

ويشار إلى أنه جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني يوم الثلاثاء في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

ووصف عراقجي المفاوضات بأنها بناءة وجادة، وقال إن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق إضافي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية