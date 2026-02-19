نقيب مستوردي المواد الغذائية: تأثير زيادة أسعار البنزين على السلع يبقى محدودا

اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي أن “التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين، التي أُقِرّت مؤخرًا لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدودًا”، وتابع أن “ذلك نظراً لاختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن”، مشيرًا إلى أن التأثير لن يكون كبيرًا، ولن يصل إلى 10% أو 15% كما يُشاع، بل يُقدّر أن يصل إلى نحو 2% كحد أقصى.

وقال بحصلي في بيان له يوم الخميس “أما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، فإنها ستؤدي نظريًا إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%”، ورأى أن “المشكلة لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية للمؤسسات”.

وأشار بحصلي إلى أن “وزارة المالية سبق أن وعدت مرارًا بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلا أنها، وللأسف، عادت إلى النهج نفسه الذي كان معتمداً في الحكومات السابقة”، ولفت إلى أن “رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% سيؤدي، نظريًا، إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%، غير أن المشكلة تكمن في انعكاسها على مجمل المصاريف التشغيلية، ما يجعل الزيادة الفعلية أعلى”.

المصدر: صحيفة الاخبار