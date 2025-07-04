لبنان

الهيئات النسائية في “حزب الله” أحيت ذكرى عاشوراء في تمنين الفوقا

نظمت الهيئات النسائيه في “حزب الله” مجلسا عاشورائي في بلدة تمنين الفوقا، تحدث فيه مسؤول قسم العلاقات العامة في البقاع الدكتور احمد ريا مشيرا إلى “الدور القيادي للسيدة زينب بعد شهادة أخيها الإمام الحسين ومن معه، فهي التي تركت فينا شعار الفخر والاعتزاز بالشهادة في سبيل الله، بعبارتها الشهيرة “ما رأيت إلا جميلا”، وهي التي صنعت مواقف المجد في مجلس يزيد حيث واجهته بعزيمة والدها أمير المؤمنين الإمام علي، بقولها للطاغية: “والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا”، وهذا ما يدفعنا لنقول للإستكبار العالمي بأن راية المقاومة باقية بسلاحها حتى يتحقق النصر والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام