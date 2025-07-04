لبنان

الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة الأوضاع ​​​​العامة



استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد.

سفير مصر

وكان الرئيس عون استقبل السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي قال صرح على الاثر: “بحثت في اللقاء مع فخامة الرئيس مواضيع عدة متعلقة بالتطورات في لبنان والمنطقة، وامورا تشغل بال الجميع. اكدت لفخامته دعم مصر الكامل له وللخطوات التي يقوم بها، ونحن على ثقة بأن مقاربته للملفات منطقية وواقعية. وتمنينا له كل التوفيق، واكدنا له ان مصر تعي جيدا الدور الذي يقوم به، ونحاول قدر الإمكان المساهمة في تنفيذ هذه المهام. ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة الى الامام، تليها خطوة أخرى وصولا الى المبتغى النهائي وهو خلق حالة من الاستقرار والامن في لبنان والمنطقة”.

اضاف: “اطلعت أيضا فخامته على أجواء تطورات ملف غزة، وكانت فرصة لتبادل الأفكار والاستماع الى وجهة نظره بالموضوع. كما تحدثنا عن التعاون الثنائي بين بلدينا، وتناولنا كذلك مسألة سرعة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية – اللبنانية حيث نتمنى ان يحصل ذلك في فترة قريبة”.

سئل: هل تتوقعون حسما سريعا لموضوع حصرية السلاح في لبنان؟

أجاب: “تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الملف، وهو لديه مقاربة واقعية للموضوع. نرجو خلال الساعات المقبلة، ان يتم الاتفاق بشكل واضح على مقاربة الدولة اللبنانية لهذا الملف. اعتقد ان الإشارات إيجابية ويمكن البناء عليها، ولكن هناك الكثير من الأمور التفصيلية التي يجب معالجتها، وبالطبع ان الدولة اللبنانية على دراية بهذه التفاصيل، وفخامة الرئيس بشكل خاص يتولاها، ويضع اهتماما كبيرا لمعالجتها”.

سئل: ما هي قراءتكم للتطورات في المنطقة والحرب الإسرائيلية – الإيرانية؟

أجاب: “ارتفعت حدة التوتر في المنطقة بعد فتح جبهة أخرى، ونحن نبحث عن اغلاق الجبهات، لا فتحها. ولكن في النهاية وقف الحرب في أي شكل من الاشكال هو امر مهم وضروري ويجب دائما ان نعمل عليه ونثبته. ولتثبيت أي وقف لاطلاق النار او انهاء أي صراع، يجب معالجته من جذوره لكي لا يشتعل مرة أخرى، وهذا هو نهج مصر، ليس فقط في ما يخص المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية ولكن أيضا في كافة الملفات وعلى رأسها الملف الخاص بغزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام