سرعيني حذّر من تداعيات زيادة الرسوم على المحروقات

اعتبر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم سرعيني، في بيان، أنّ “فرض رسوم وضرائب جديدة من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية ويتسبب بمزيد من التدهور المعيشي على الصعد كافة”.

وسأل:” هل هناك قرار بتجويع الناس وإفقارها من خلال زيادة الضرائب والرسوم بنسب عالية : 3.75 دولار اميركي على سعر صفيحة البنزين التي تعتبر المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية إضافة إلى دولارين على سعر قارورة الغاز المنزلي؟”.

وأشار إلى “مخاوف من أن تطال زيادات أخرى المياه والمواد الأولية وقطع غيار الآليات”، متسائلًا عمّا إذا كان المواطن ما زال قادرًا على تأمين حاجاته الأساس؟”.

وختم البيان بالتأكيد أن” هذه الإجراءات قد تدفع الناس إلى النزول إلى الشارع رفضًا للضرائب والرسوم الجديدة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام