الخميس   
   19 02 2026   
   1 رمضان 1447   
   بيروت 11:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سرعيني حذّر من تداعيات زيادة الرسوم على المحروقات

      اعتبر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم سرعيني، في بيان، أنّ “فرض رسوم وضرائب جديدة من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية ويتسبب بمزيد من التدهور المعيشي على الصعد كافة”.

      وسأل:” هل هناك قرار بتجويع الناس وإفقارها من خلال زيادة الضرائب والرسوم بنسب عالية : 3.75 دولار اميركي على سعر صفيحة البنزين التي تعتبر المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية إضافة إلى دولارين على سعر قارورة الغاز المنزلي؟”.

      وأشار إلى “مخاوف من أن تطال زيادات أخرى المياه والمواد الأولية وقطع غيار الآليات”، متسائلًا عمّا إذا كان المواطن ما زال قادرًا على تأمين حاجاته الأساس؟”.

      وختم البيان بالتأكيد أن” هذه الإجراءات قد تدفع الناس إلى النزول إلى الشارع رفضًا للضرائب والرسوم الجديدة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      روابط القطاع العام: نرفض ربط زيادة الرواتب بفرض ضرائب جديدة

      روابط القطاع العام: نرفض ربط زيادة الرواتب بفرض ضرائب جديدة

      زينون: لعدم تعبئة قوارير الغاز إلا للموزعين المعتمدين

      زينون: لعدم تعبئة قوارير الغاز إلا للموزعين المعتمدين

      خروقات العدو متواصلة للسيادة: تفجير في بلدة يارون

      خروقات العدو متواصلة للسيادة: تفجير في بلدة يارون