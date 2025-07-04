لبنان

“تجمع العلماء”: سلاح المقاومة شأن داخلي لبناني



أشار “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، الى أنه “في الوقت الذي يعرض فيه المبعوث الامريكي توم براك اقتراحا امريكيا لتثبيت وقف اطلاق النار يتضمن فيما سرب عنه اقتراحات تنافي السيادة اللبنانية ولا يمكن القبول بها، إذ أنها شأن داخلي يتم الاتفاق عليه بين اللبنانيين على أساس تقديم مصلحة لبنان على أي مصلحة اخرى ويتم في هذا المجال تكثيف الحصار المالي والاقتصادي على كل لبنان منعا لإعادة الاعمار، يقوم العدو الصهيوني بتصعيد عملياته العسكرية للضغط على لبنان للقبول بالمقترحات الامريكية التي تم التوافق عليها سرا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية، وليس صحيحا أنها تُقدم للبنان للمرة الاولى ويتم بعدها نقل الجواب اللبناني الى الكيان الصهيوني، فالولايات المتحدة الامريكية عودتنا دائما أنها تسعى من اجل تقديم مصالح العدو الصهيوني على مصالح شعوب المنطقة، وما يحصل في غزة من تغطية على الابادة الجماعية واضح لا لبس فيه خير دليل على ذلك”.

وأعلن التجمع وقوفه الى “جانب المقاومة في أي خيار تختاره في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو الصهيوني”، مؤكدا أن “سلاح المقاومة هو اداة قوة بيد لبنان الدولة والشعب اللبناني، ولا يمكن للمقاومة ان تفرط فيه، لأنه بذلك ستكون نهاية لبنان الدولة والكيان، خاصة بعد ما ورد في الاعلام الصهيوني ان مفاوضات التطبيع بين الكيان الصهيوني وسوريا تطرح التنازل عن ثلثي الجولان المحتل لمصلحة الكيان الصهيوني وسيطرة سوريا على اراضٍ لبنانية، ما يعني ان الخطر على لبنان مستمر ولا يمكن ان نسلم سلاحنا في الوقت الذي تتعرض فيه سيادتنا ووحدة اراضينا للخطر”.

ولفت الى أنه “في نفس الوقت تستمر الابادة الجماعية في غزة التي أدت في الايام الماضية الى ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى في مصائد توزيع الغذاء وفي المستشفيات وأماكن النزوح، وهذا التصعيد الذي جاء في الوقت الذي يدور فيه الكلام عن قرب التوصل لاتفاق، والذي عودنا فيه الكيان الصهيوني انه في كل محطة تصل فيه المفاوضات الى اقتراب الحل يقوم بالتصعيد لإيقاع اكبر عدد من الشهداء والجرحى وتضييع فرصة الاتفاق، هذا مع العلم ان المطروح اليوم لا يرقى لكي يكون اتفاقا مقبولا، إذ انه لا يتضمن صراحة وقفا نهائيا لإطلاق النار، ما يعني ان العدو الصهيوني يستطيع العودة للعدوان على غزة واستمرار القصف والاحتلال بعد انتهاء مدة وقف اطلاق النار”.

واستنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على انتهاك القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار في أكثر من مكان في الجنوب اللبناني وصولا الى جبل لبنان، حيث قامت بتفجير جرافة تعمل لصالح احدى ورش مجلس الجنوب في ميس الجبل، واستهداف سيارة على طريق خلدة بيروت ادى الى استشهاد المواطن قاسم الحسيني واصابة خمسة جرحى آخرين، وقامت ايضا بتنفيذ سلسلة غارات على محيط مجرى الليطاني – يحمر الشقيف وبلدات اخرى في الجنوب اللبناني”.

وأوضح التجمع أن “أي طرح يأتي به المبعوث الأمريكي توم براك إذا كان يتضمن سحب سلاح المقاومة كشرط لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو الصهيوني من الاراضي التي يحتلها، هو اقتراح مرفوض ولا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة في مفاوضات مع العدو الصهيوني، لأنه شأن داخلي لبناني يبحث في إطار لجنة الحوار الوطني التي ستعمل على دراسة كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة في الخطة الدفاعية الوطنية”.

ودان “استمرار مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن قرب التوصل لوقف اطلاق النار ضمن هدنة محددة تُعطي للعدو الصهيوني امكانية العودة لممارسة الاعتداءات، ومع ذلك فإننا نثق بالقيادة الحكيمة للمقاومة الفلسطينية في الوصول الى اتفاق يرفع الحصار الاقتصادي والتمويني عن غزة ضمن ضمانات مقبولة، خاصة من دول عربية راعية للاتفاق”.

وحيا التجمع “المقاومة الفلسطينية البطلة على العمليات البطولية التي تخوضها ضد جيش الاحتلال الصهيوني في غزة، والتي كان آخرها اصابة صاروخ مضاد للدروع آلية مدرعة في خان يونس، ما أدى لمقتل جندي صهيوني من لواء غولاني واصابة آخرين، إضافة لمقتل أكثر من 4 جنود في عمليات سابقة، وهذا ما جعل الاعلام الصهيوني يعلن ان عربات جدعون فشلت في كسر حماس، والحركة نجحت في البقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام