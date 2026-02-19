“بلومبرغ”: فون دير لاين تخطط لزيارة غرينلاند في آذار / مارس



أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادرها بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة غرينلاند في آذار / مارس المقبل.

وقالت المصادر إن فون دير لاين ستتوجه إلى غرينلاند مع عدد من المفوضين الأوروبيين للإعلان عن إجراءات لدعم هذا الإقليم الدنماركي الذاتي الحكم.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشة الزيارة لا تزال مستمرة، وأن التفاصيل الخاصة بها، بما في ذلك الموعد، قد تتغير.

يذكر أن غرينلاند أصبحت موضع خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعيه لضم غرينلاند للولايات المتحدة نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

ورفضت سلطات غرينلاند والدنمارك والاتحاد الأوروبي مساعي ترامب لضم الجزيرة.

وبدأت في يناير الماضي مناقشات مع الولايات المتحدة حول القضايا المثيرة للجدل في هذا الشأن.

المصدر: بلومبرغ