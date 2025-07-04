لبنان

العلامة ياسين : سلاح المقاومة حاجة داخلية لشعب يعاني من عدو ارهابي

أكد رئيس لقاء “علماء صور ومنطقتها” العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في خلال خطبة الجمعة في صور ،””ان تزامن الاعتداءات الاسرائيلية مع إصرار مدعي السيادة على ضرورة نزع سلاح المقاومة، يؤكد حقيقة العمالة المقنعة التي تديرها سفارات المشروع الصهيو أميركي، مشددا على ضرورة “ان يفرض رئيس الجمهورية توجهه لمعالجة موضوع السلاح بالحوار لا بالفتنة التي تقودها جهات اعلامية لا علاقة لها بالوطنية”.

وتابع العلامة ياسين: “ان سلاح المقاومة حاجة داخلية لشعب يعاني من عدو ارهابي منذ عشرات السنوات مع تواطؤ خارجي يبرر المجازر، لذا فإنه قبل بحث موضوع السلاح يجب البحث في كيفية الوصول الى دولة تحمي شعبها لا دولة تريد سلاح شعبها الذي حمي به الوطن وحريته وسيادته واستقلاله”.

اضاف: “ان الهم الاساسي للدولة يجب ان يكون طرد المحتل وعودة النازحين واعادة الاعمار كي تبقى مساحة لبنان ١٠٤٥٢ كلم مربع” .

وتابع العلامة ياسين: “ان قوة لبنان كانت دوما في شعبه ووحدته والتفافهم حول مقاومتهم من اجل لبنان، ولذا فمن الضروري تعزيز هذه الوحدة واسكات اصوات الفتنة التي يديرها المشروع الصهيو أميركي دعما للكيان الصهيوني الذي يدرك اكثر من اي وقت مضى ان نهايته قريبة”.

وختم ياسين مؤكدا “ان الامام الحسين، ليس شخصية تاريخية بل ثورة دائمة ضد الظلم والفساد ونهج حياة حرة وعزيزة ويقين للمستضعفين بالنصر مهما كانت قوة المستكبرين ولذا علينا المشاركة الفاعلة في احياء هذا العاشر من المحرم في رسالة لكل مستكبر داخلي وخارجي ان الظلم مهما طال فنهايته حتمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام