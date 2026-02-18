الرئيس عون يستقبل قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان.

‏وقد زوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً “أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار”.

كما التقى الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قصر بعبدا، واطلع منه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ.

كما عرض الرئيس جوزاف عون واقع البريد في لبنان مع وزير الاتصالات شارل الحاج، والمدير العام للبريد محمد يوسف، ورئيس «ليبان بوست» أندريه الرامي، ونائب الرئيس شادي مغامس، وتسلّم أول طابع تذكاري يحمل اسمه مع بداية ولايته الرئاسية.

المصدر: موقع المنار