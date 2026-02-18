الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 02:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    نقابة المصوّرين الصحافيين اللبنانيين تستنكر ما تعرّض له عدد من المصوّرين والصحافيين

      تستنكر نقابة المصوّرين الصحافيين اللبنانيين ما تعرّض له عدد من الزملاء المصوّرين والصحافيين من اعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية احتجاجات المواطنين على جسر الرينغ.
      وإذ تؤكّد النقابة احترامها للدور الذي تقوم به المؤسّسات الأمنية في حفظ النظام، فإنها ترفض بشكلٍ قاطع أي مساس بالإعلاميين خلال تأديتهم رسالتهم. فالمصوّر الصحافي ليس طرفًا في أي نزاع، بل هو شاهدٌ على الحدث وناقلٌ للوقائع، واستهدافه يشكّل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
      وانطلاقًا من مسؤوليتكم الوطنية، تتوجّه النقابة إلى معالي وزير الإعلام مطالبةً باتخاذ موقفٍ واضح وحازم إزاء ما جرى، والعمل مع الجهات المعنية لضمان حماية الإعلاميين والمصوّرين خلال أدائهم مهامهم، والتشديد على احترام دورهم وصون كرامتهم المهنية.
      إنّ حماية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، بل ركيزة أساسية في أي دولة تحترم مؤسّساتها وقوانينها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

      آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

      منظمة العفو الدولية: مقتل 11 شخصًا إضافيًا جراء الضربات الأمريكية غير القانونية في الكاريبي و المحيط الهادئ ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 140 قتيلاً

      منظمة العفو الدولية: مقتل 11 شخصًا إضافيًا جراء الضربات الأمريكية غير القانونية في الكاريبي و المحيط الهادئ ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 140 قتيلاً