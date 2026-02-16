تقرير مصور | رسائل هرمز عشية مفاوضات جنيف

بينما تواصل إيران مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة في جنيف حول ملفاتها النووية وحقوقها التي تصفها بالمشروعة، تمضي بالتوازي في تعزيز جاهزيتها العسكرية تحسباً لأي تصعيد محتمل، في ظل اتهامات لطهران بأن إسرائيل تحرّض واشنطن على توجيه ضربة عسكرية.

وفي هذا السياق، أطلقت القوة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني مناورات مركبة تحت عنوان «التحكم الذكي في مضيق هرمز» في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، بإشراف القائد العام اللواء محمد باكبور.

وبحسب ما أعلنته قيادات الحرس، يهدف التوقيت الحساس لهذه المناورات إلى تقييم الجاهزية العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات المواجهة في منطقة المضيق، إضافة إلى توظيف المزايا الجيوسياسية لإيران في الخليج الفارسي وبحر عُمان.

وعشية الجولة الثانية من المحادثات، تحمل هذه المناورات رسائل مباشرة للطرف المقابل، مفادها أن طهران تجمع بين مسار التفاوض والاستعداد الميداني، مع تركيز التدريبات على سرعة الاستجابة والحسم في مواجهة أي تهديدات بحرية محتملة.

المصدر: موقع المنار