عربي وإقليمي

“القسام” تستهدف تحشدات العدو وإعلامه يتحدث عن “حدث أمني” بخانيونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة أنها “تدك تحشدات العدو الصهيوني في السطر الغربي شمالي خانيونس بقذائف الهاون”.

وجاء هذا الإعلان، وسط حديث صهيوني عن حدث أمني شمال خانيونس، حيث أطلقت طائرات العدو المروحية ما لا يقل عن 5 صواريخ تجاه المنطقة، فيما شوهدت طائرات مروحية صهيونية تهبط شرقي مدينة حمد القريبة، فيما يعتقد أنه لإجلاء قتلى وجرحى العدو.

وأفادت مصادر فلسطينية “بسماع دوي انفجارات هائلة في المنطقة ومتواصلة منذ أكثر من 3 ساعات صباح الجمعة، دون اتضاح تفاصيل ما يجري”.

ولفتت الى “اندلاع اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة في المنطقة وأن الطائرات الإسرائيلية بدأت بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على وسط مدينة خان يونس وشمالها”.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام العدو عن حدث أمني جديد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومساء الخميس، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أيضا تحشدات العدو في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وفي بيان آخر، أعلن كتائب القسام استهداف ناقلة جند لجيش العدو بقذيفة “الياسين 105” ظهر الأربعاء في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، مؤكدة رصد اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصدي لقوات العدو المتوغلة في مناطق عديدة من قطاع غزة بعد استئناف الجيش الصهيوني، لعدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، عقب توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام