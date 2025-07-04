لبنان

العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “قوة من جيش العدو الاسرائيلي عملت فجر الجمعة على تفخيخ وتفجير محرّك إحدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح إحدى ورش مجلس الجنوب، في إطار أعمال إزالة الردم في حي كركزان، عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، داخل الأراضي اللبنانية، على طريق ميس الجبل – حولا”.

واضافت الوكالة “استهدف جيش العدو بقذيفة مدفعية فجرا، منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، ألحقت فيه اضرار اضافية، بعد ان كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية”.

وكان العدو الاسرائيلي قد اعتدى على لبنان الخميس، عبر سلسلة من الغارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، كما استهدف طيران العدو سيارة مدنية في منطقة خلدة.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام