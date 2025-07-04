عربي وإقليمي

اعتداءات واسعة للعدو الصهيوني في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي مساء الخميس وفجر الجمعة سلسلة من الاعتداءات الواسعة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية “في أريحا، أجبر المستوطنون الصهاينة نحو 20 عائلة فلسطينية على مغادرة مساكنها في تجمع عرب المليحات شمال مدينة أريحا، في جريمة تهجير قسري تضاف إلى سجل الاحتلال الاستيطاني المتصاعد في الأغوار”.

وتابعت المصادر “في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع واد الجوايا في بلدة يطا، وداهمت حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من المدينة، حيث أقدمت على تحطيم أحد المحال التجارية خلال اقتحامها”، واضافت “كما شهدت بلدة كوبر شمال رام الله مداهمات عسكرية جديدة، بالتزامن مع اقتحام مماثل لمدينة قلقيلية”.

ولفتت المصادر الى انه “في مدينة طولكرم، اعترض جنود الاحتلال مركبة عند دوار اليونس واعتقلوا من بداخلها، دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة”، وتابعت انه “في نابلس، صعدت قوات الاحتلال من اقتحاماتها، حيث اقتحمت المدينة من حاجز الطور وتمركزت في شارع 24 ومحيط مستشفى رفيديا”.

وقالت المصادر “كما هاجم مستوطنون أراضي المواطنين في جبل قماص جنوب بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب الشبان الفلسطينيين”، واضافت “أقدم مستوطنون على قطع الأشجار في أراضي بلدة بورين، الواقعة بين الشارع الالتفافي ومستوطنة يتسهار”.

ولفتت المصادر الى انه “في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واعتقلت الطالب في الثانوية العامة عمر عماد عطاطرة بعد مداهمة منزله”، وتابعت “كما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في مدينة جنين وطالبت من بداخله بتسليم نفسه، وأجبرت السكان على إخلائه بالقوة، قبل أن تعتقل أحد الشبان من داخله”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام