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مصادر المنار: الورقة الأمريكية بمثابة اتفاق جديد يشمل الترسيم والسلاح والحدود البرية

تستمر الاجتماعات بين ممثلي الرؤساء الثلاثة لمناقشة الرد على الورقة الأميركية، حيث عُقد اليوم اجتماع في القصر الجمهوري. ويتابع الممثلون التنقل بين الاجتماعات ورؤسائهم لإطلاعهم على النتائج، بينما يستمر التنسيق بين الثنائي الوطني.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المنار» أن الورقة الأميركية تُعتبر بمثابة اتفاق جديد، تشمل قضايا السلاح وترسيم الحدود البرية والإصلاحات المالية والإدارية، مشيرة إلى أن جميع هذه الملفات تتطلب نقاشًا معمقًا، قد تكون بعض بنودها سهلة التنفيذ، في حين تحتاج بنود أخرى إلى مزيد من التفصيل والجهد.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي هو توحيد الموقف اللبناني، بحيث يصدر موقف الدولة باتفاق الرؤساء الثلاثة، وهي نقطة قوة يتمسك الجميع بالحفاظ عليها كما جرت العادة في مختلف الاستحقاقات منذ انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يُسلّم الرد اللبناني يوم الاثنين إلى السفير الأميركي توماس برّاك، مع اعتبار الساعات الـ72 المقبلة فترة فاصلة لإنجاز الرد.

ويرى بعض الأطراف أن الرد يجب أن يحافظ على سيادة لبنان وكرامته، وألا يتضمن تنازلات، وألا يكون لبنان هو من يقدم الخطوة الأولى، على غرار ما كان يطلبه الأميركيون بأن ينفذ لبنان المطلوب منه أولًا، ثم يلتزم الجانب الإسرائيلي بما عليه. وهنا تثار تساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على الضمانات، حتى وإن كانت أميركية، في ظل التجربة المستمرة لوقف إطلاق النار التي لا تزال حاضرة في أذهان اللبنانيين.

ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان يؤكد دائمًا أن ملف السلاح يُناقش بين اللبنانيين وعلى طاولة الحوار، فيما شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الأمر شأن داخلي يخص اللبنانيين فقط.

وبناء عليه، يطرح السؤال: هل يمكن للبنان أن يقبل بأن يفرض الخارج جدولًا زمنيًا لسحب السلاح؟

المصدر: موقع المنار