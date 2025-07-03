تقارير مصورة

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مجرى نهر الليطاني وإقليم التفاح جنوبي لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات عنيفة على مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان، مستهدفة مناطق حيوية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تشهد منطقة إقليم التفاح قصفًا جويًا مكثفًا من قبل الاحتلال، وسط تصاعد في وتيرة الهجمات.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان أطراف بلدة العيشية، ما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

تأتي هذه الغارات في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان، ما يزيد من التوتر الأمني في المنطقة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، سجلت الانتهاكات الإسرائيلية للأفق التهدئة تصاعدًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد خروقاتها 3700 حالة حتى اليوم.