لاريجاني يبحث في مسقط مستجدات المفاوضات الإيرانية–الأميركية ودور الوساطة العُمانية

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في العاصمة العُمانية مسقط، آخر المستجدات المتصلة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات حول القضايا الإقليمية، حيث تناول اللقاء المطوّل، الذي استمر ثلاث ساعات، آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبدأ لاريجاني زيارةً رسمية إلى مسقط، حيث كان في استقباله وزير المكتب السلطاني الفريق سلطان بن محمد النعماني.

كما التقى لاريجاني وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي على مختلف المستويات، ولا سيما التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

ويشير توقيت الزيارة إلى استمرار الدور العُماني في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق متصل، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يلتقي المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط pic.twitter.com/AqWNAstlYd — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) February 10, 2026

وقال لاريجاني إن على الأميركيين أن يفكّروا ملياً، وألا يسمحوا لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتظاهر قبل سفره وكأنه يقول: «أريد أن أذهب لأُعلّم الأميركيين إطار المفاوضات النووية».

ونشر علي لاريجاني، جزءاً من مقابلته مع الشبكة الوطنية العُمانية، وكتب: «الآن نتنياهو في طريقه إلى أميركا. على الأميركيين أن يفكّروا ملياً، وألا يسمحوا له بالتظاهر قبل سفره وكأنه يقول: “أريد أن أذهب لأُعلّم الأميركيين إطار المفاوضات النووية”. عليهم أن يكونوا يقظين من الدور التخريبي للصهيونيين».

بقائي يعلن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى قطر ضمن جولة إقليمية

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني سيزور دولة قطر.

وقال بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مع وسائل الإعلام، تعليقاً على زيارة علي لاريجاني إلى سلطنة عُمان، إن هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة زيارات يقوم بها الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي إلى دول المنطقة، وذلك بعد زيارات سابقة شملت روسيا وباكستان والسعودية والعراق.

وأضاف أن هذه الزيارة تندرج ضمن مشاوراته المستمرة، وبما يتوافق مع السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن الزيارة جرى التنسيق لها مسبقاً.

المصدر: وكالة تسنيم - قناة العالم