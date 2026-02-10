ممثلو قطاع النقل البري في لبنان يرفضون الإجراءات السورية

رفض قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن السلطات السورية المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية، موضحاً أن تطبيقه بصيغته الحالية أدّى إلى خلل واضح في التوازن القائم في حركة النقل البري بين البلدين.

واجتمع، اليوم، ممثلون عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلون عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل والجهات المعنية، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، في المديرية العامة للنقل البري والبحري بحث تداعات القرار.

وأجمع الحاضرون على أن القرار السوري «انعكس سلباً على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، فضلاً عن تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين».

ورأى المجتمعون أنّ المسار الديبلوماسي لم يفضِ في هذه المرحلة إلى معالجة تضمن التوازن في حركة النقل البري بين البلدين، رافضين تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب.

ودعا المجتمعون وزير الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية، إلى حين إعادة تطبيق أحكام الاتفاقية النافذة.

بدوره، أكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر «جهوزية المديرية العامة للنقل البري والبحري لعقد اجتماع فوري يضم الاتحادات والنقابات المعنية مع المسؤولين في الدولة السورية، لإجراء مفاوضات مباشرة وتفعيل قنوات التواصل، مشدداً على الانفتاح على أي حل إيجابي يفضي إلى معالجة سريعة وفعّالة».

من جهته، شدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس على أنّ النقابات والجهات المتضررة ستكون إلى جانب الحكومة اللبنانية في أي قرار تتخذه لحماية القطاع، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: الاخبار