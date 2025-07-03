الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 16:24
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    جرحى المقاومة الإسلامية يحيون ليلة العباس ويجددون العهد لمسيرة الشهداء

    نظّم جرحى المقاومة الإسلامية مراسم خاصة في ليلة أبي الفضل العباس، مجددين العهد والولاء لسيد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وللأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد في كلمته أن الجرحى “هم تاج الرؤوس وذخيرتنا الحقيقية والحجة البالغة لاستمرارية المسيرة”.

    وقد لبّى الجرحى النداء حاملين عمامة السيد حسن نصر الله وراية العباس الحمراء، في مشهد جسّد صمودهم وثباتهم على طريق المقاومة. وكما في كل عام، أقاموا المراسم في ليلة السابع من محرم، المخصصة لإحياء ذكرى أبي الفضل العباس، رمز الفداء والتضحية والوفاء.

    وفي كلمة توجّه بها إليهم، حيّا الشيخ نعيم قاسم تضحياتهم وشكر عطائهم، مؤكدًا مكانتهم الرفيعة في قلب المسيرة الجهادية.

    إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقفوا في ليلتهم على العهد، شهداء أحياء على جرائم الأعداء، ثابتون على بذل العطاء دون تراجع أو وهن.

    المصدر: موقع المنار