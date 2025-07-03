لبنان

النائب عز الدين: الرهان على الخارج خاسر

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين ان “المشهد اليوم في المنطقة يُعدّ من أوضح مصاديق كربلاء وصراع الحق والباطل” وأشار إلى “ما تمارسه الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني من اعتداءات ممنهجة في لبنان وسوريا ومن احتلال وتوسّع مستمرّ للأرض وجرائم متواصلة بحق الشعوب”.

ورأى النائب عز الدين في المجلس العاشورائي في بلدة الدوير الجنوبية أن “لبنان وبخاصة جنوبه، ما زال يتعرّض للاعتداءات وهذا ما يمنع استقراره واستقرار المنطقة ككل”، وتابع “الإمام المغيّب السيد موسى الصدر قال إن لبنان لا يبتسم ما دام جنوبه لا يبتسم واليوم الجنوب لا يزال عرضةً للعدوان وبالتالي فإن البلد بأسره لا يمكن أن يعرف الاستقرار طالما العدو يحتل الأرض والمقدسات”.

ولفت عز الدين الى ان “الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان لابتزاز المقاومة وسلاحها لن تنجح، كما أن الرهان على الخارج رهان خاسر، الحل هو بالاعتماد على الشعب والجيش والمقاومة”، وأشار إلى أن “الحديث عن سلاح المقاومة سابق لأوانه، طالما أن هناك أراضي لبنانية لا تزال محتلة والمقاومة ما زالت حاجة وطنية وليس لأحد من الخارج أن يتدخل في هذا الشأن السيادي”.

وقال عز الدين “علينا أن نتمسّك بوحدتنا الوطنية وخاصة هذا الثنائي الوطني الذي يقدم مصلحة لبنان على أي انقسام أو ضغط خارجي، ومن هنا نستلهم من الإمام الحسين الصمود ورفض الذل وهيهات أن نستسلم أو نُهزم مهما اشتدت التهديدات والضغوطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام