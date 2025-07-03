لبنان

النمر زار “جريحة البيجر” روان الموسوي: أنت شريكة المقاومة

زار مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر الخميس “جريحة البيجر” روان الموسوي في منزلها للاطمئنان الى اوضاعها، بعدما استقر وضعها إثر إجراء معظم العمليات الجراحية الأساسية لها.

وأشار النمر إلى “مغزى هذه الزيارة في أجواء ذكرى عاشوراء، ويوم أبي الفضل العباس في شهر محرم”، وأشاد “بتضحيات الجريحة الموسوي وصبرها، واصفاً إياها بـ”أيقونة مجتمعنا ومقاومتنا”، وقال “نبارك لك ما حباك الله به من شرف، عندما اختصك واختارك ومنحك وسام الجريحة والشهيدة الحية، كسائر جرحى المقاومة لا سيما جرحى البيجر”.

وتابع النمر “أنت شريكة المقاومة ومجاهديها والجرحى والشهداء، الكل في خدمتك، ونسأله تعالى ان يمدك بالمزيد من الإيمان والصبر والعزيمة والقوة وان يضع تضحياتك وصبرك في ميزان اعمالك”.

وبدورها رحبت الموسوي “بهذه الزيارة الكريمة وهذه اللفتة العزيزة”، وقالت “بارك الله بكل جهود الأخوة والاخوات في قيادة منطقة البقاع ومؤسسة الجرحى وكل من اهتم ببلسمة الجراح، لا سيما في الجمهورية الاسلامية في ايران، التي ندعو الله ان يحميها وينصرها على أميركا واسرائيل، وان يمدها القوة والعزة، وتحقيق النصر المبين على أعدائها، ويعم الفرج على الأمة بظهور صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، يرونه بعيدا ونراه قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام