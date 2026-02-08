الأحد   
    كيان العدو

    بن غفير يهاجم ويتكوف وكوشنر ويصف الأميركيين بالسذج

      هاجم وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، الأحد، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على خلفية دفعهما لخطة “مجلس السلام” المتعلقة بقطاع غزة، متهماً إياهما بـ “زرع أفكار خاطئة” في ذهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وقال بن غفير لهيئة البث العبرية الرسمية إن “الأمريكيين سُذّج جداً، وخصوصاً كوشنر وويتكوف، لأنهما يقدّمان لترامب تصورات غير صحيحة حول غزة”، مضيفاً أنه يرفض “وجود عشرات آلاف المسلحين في القطاع”.

      وجاءت تصريحات بن غفير في وقت أفاد فيه موقع “أكسيوس” بأن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع لقادة “مجلس السلام» في 19 فبراير/شباط الجاري، في إطار الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بقرار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025”.

      وفي سياق آخر، أشاد بن غفير بأداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فيما يخص الملف الإيراني، معتبراً أن مطالبه واضحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط، وسط استمرار الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والعقوبات والبرنامج الصاروخي الإيراني.

      المصدر: وكالة الأناضول

