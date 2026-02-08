خالد مشعل: توقف الحرب لا ينهي معاناة الفلسطينيين ونزع السلاح مع الاحتلال مرفوض

قال رئيس حركة حماس في الخارج “خالد مشعل” إن “الفلسطينيين يواجهون واقعًا إنسانيًا وسياسيًا بالغ الصعوبة بعد عامين من الحرب على قطاع غزة”، مؤكدًا أن “توقف القتال لا يعني نهاية المعاناة في ظل استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية”.

وفي كلمته خلال منتدى الجزيرة السابع عشر في الدوحة بعنوان «القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية»، شدد مشعل على أن “المرحلة الراهنة تتطلب استجابة إنسانية عاجلة تشمل الإغاثة والإيواء وتمكين السكان، إلى جانب وقف الانتهاكات وإعادة إعمار القطاع”.

وأوضح أن “المرحلة المقبلة تثير ملفات معقدة، أبرزها نزع السلاح، والقوات الدولية، ومستقبل إدارة غزة، وانسحاب الاحتلال”، مشيرًا إلى أن “القوى الفلسطينية تسعى لمعالجة هذه القضايا ضمن رؤية وطنية مشتركة تعيد القطاع إلى وضعه الطبيعي”.

واعتبر مشعل أن “إعادة طرح قضية الدولة الفلسطينية دوليًا خطوة مهمة لكنها غير كافية ما لم تتحول إلى واقع سياسي ملموس”، مؤكدًا أن “جوهر الصراع يكمن في استمرار الاحتلال”.

وأكد أن المقاومة حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، رافضًا أي طرح لنزع سلاح الفلسطينيين دون معالجة جذور الصراع، واصفًا ذلك بـ “محاولة لجعل الشعب الفلسطيني ضحية بلا حماية”.

وأشار إلى حوارات جرت عبر وسطاء إقليميين ودوليين، من بينهم قطر وتركيا ومصر، حول مرحلة ما بعد الحرب، لافتًا إلى مقترحات تشمل ضمانات أمنية، وهدنة طويلة الأمد، واحتمال وجود قوات دولية لحفظ السلام.

وختم مشعل بدعوة المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تبني مقاربة موضوعية تنهي الانحياز، وتعالج جذور القضية الفلسطينية بما يفضي إلى حل سياسي شامل.

المصدر: موقع المنار