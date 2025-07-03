الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 10:11
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    لبنان

    العدو الإسرائيلي فجر منزلا في أطراف بلدة كفركلا الجنوبية

      واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

      وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “مجموعة من جنود العدو الاسرائيلي تسللت فجر الخميس إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره ما أدى إلى تدميره”.

      ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام