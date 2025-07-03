لبنان

مجلس عزاء حسيني في صور للتعبئة العمالية بحزب الله ونقابة صيادي الاسماك

أقامت التعبئة العمالية في قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله ونقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي مجلس عزاء حسيني في مركز الامام الخميني في مدينة صور عن أرواح شهداء النقابات والروابط العمالية في منطقة جبل عامل الاولى الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن حقوق العمال والشعب وكل شبر من ارض الوطن وكرامة الوطن والمواطنين.

وقد حضر مجلس العزاء عدد كبير من النقابيين والعمال وممثل المكتب العمالي في اقليم جبل عامل في حركة امل وممثلين عن القوى النقابية والعمالية وممثلين عن بلدية صور والشخصيات العامة.

وبالمناسبة، ألقى النقابي الجريح محمد عابد كلمة التعبئة العمالية، حيث أكد على “تضحيات الشهداء النقابيين والجرحى، ودورهم الجليل في الدفاع عن الوطن وحماية ارضه وحماية الحقوق العمالية والسعي لخدمتهم”، وأشار الى “أهمية الالتزام بمواصلة النضال على درب الشهداء والجرحى وحفظ المقاومة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام