طقس لبنان متقلب وممطر أحيانا

طقس متقلب وممطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز شمال قبرص سريع ومحدود الفعالية، حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يستقر مع رياح ناشطة والتي تشتد فتصل لحدود ال 80 كلم/ساعة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا فجر الأربعاء بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا.

تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود 75 كم/س مساء اليوم السبت، وال 90 كم/س يوم الأحد والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، تنشط الرياح ناشطة فتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/ساعة شمال البلاد مساءً فيرتفع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر و ما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود ال 90 كم/س، خاصة في المناطق الشمالية. لذا يجب التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتكسر الأشجار، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والموحلة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ونسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 13 إلى 22 درجة ، فوق الجبال من 18 إلى 16 درجة، في الداخل من 11 إلى 16 درجة.