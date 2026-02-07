السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 05:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    البرتغال | الفيضانات تجتاح بلدة كونستانسيا وتتسبب بأضرار كبيرة

      شهدت بلدة كونستانسيا في وسط البرتغال فيضانات شديدة غمرت المنازل والشوارع والمباني العامة، بعد ارتفاع مستويات نهر التاجة نتيجة العواصف الممطرة التي اجتاحت شبه الجزيرة الإيبيرية.

      وتعمل فرق الطوارئ مع السكان على إزالة المياه والتعامل مع الأضرار، فيما تواصل السلطات مراقبة مستويات النهر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحتملة.

      وتأتي هذه الفيضانات في وقت تستعد فيه البرتغال لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع، حيث أدت العواصف إلى تأجيل التصويت في ثلاث بلديات، وأسفرت عن خمس وفيات وخسائر تقدر بنحو أربعة مليارات يورو.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      البرتغال | فيضانات جنوب لشبونة جراء العاصفة ليوناردو

      البرتغال | فيضانات جنوب لشبونة جراء العاصفة ليوناردو

      البرتغاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تقدّم محتمل لليمين المتطرف

      البرتغاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تقدّم محتمل لليمين المتطرف

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد