    تقرير مصور | احتفالات الخامس عشر من شعبان تزين مناطق البقاع وبعلبك

    احتفالات الخامس عشر من شعبان عمت مناطق البقاع وبعلبك .

    تقرير: علي يزبك

    المصدر: موقع المنار

