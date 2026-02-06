الجمعة   
    غزة: آلية للتعرّف على رفات 15 مفقودًا تسلّمتهم من الاحتلال

    خصصت وزارة الصحة في قطاع غزة آلية لتمكين عائلات المفقودين من التعرّف على رفات 15 فلسطينيًا تسلّمتهم من الجانب الصهيوني نهاية يناير الماضي، عبر عرض صور وتفاصيل للرفات في مستشفيي الشفاء وناصر.

    وأوضحت الوزارة أنها “فعّلت قاعات عرض وشاشات تتضمن علامات ظاهرية للرفات، إلى جانب رابط إلكتروني، في ظل شحّ الكهرباء والإنترنت وعدم توفر فحوصات الحمض النووي”.

    ودعت عائلات المفقودين للمشاركة في عملية التعرّف لاستكمال الإجراءات القانونية ومواراة الشهداء الثرى.

    ومنذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تسلّمت وزارة الصحة رفات 414 فلسطينيًا، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز مئات الجثامين في “مقابر الأرقام” ومعسكرات عسكرية.

    المصدر: وكالة شهاب

