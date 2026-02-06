الجمعة   
    دولي

    ماسك يحذر من هيمنة الصين مستقبلا إذا لم تسبقها الولايات المتحدة بابتكارات رائدة

      حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من أنه بدون تكنولوجيات رائدة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان ريادتها في التكنولوجيا العالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.

      وقال ماسك في مقابلة مع المدونين دواركش باتيل وجون كوليسون، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت الصين ستصبح رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والروبوتات الشبيهة بالبشر: “بدون ابتكارات ثورية في الولايات المتحدة، ستفرض الصين هيمنتها تماما في المستقبل”.

      ووفقا لتقديرات ماسك، ستنتج الصين ثلاثة أضعاف كمية الكهرباء التي تنتجها الولايات المتحدة هذا العام، ووصف ذلك بأنه مؤشر مهم على القوة الاقتصادية للصين.

      ويرى ماسك أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في معالجة العناصر الأرضية النادرة، التي وصفها بأنها ليست نادرة كما يُشاع.

      وذكر أنه على الرغم من استخراج هذه المواد في أمريكا، إلا أنها تُرسل إلى الصين للمعالجة، ثم تُعاد كمكونات للمغناطيس والمحركات الكهربائية. وهذا، وفقا لماسك، يُظهر مدى هشاشة الولايات المتحدة عالميا في التقنيات الحيوية الهامة.

      أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن المعادن الحيوية مع 11 دولة خلال مؤتمر وزاري في واشنطن يوم الأربعاء.

      وجاء انعقاد الفعالية في خضم خطط إدارة ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي بقيمة 12 مليار دولار من المعادن الحيوية لتقليل اعتماد الصناعة الأمريكية على الإمدادات من الصين.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

