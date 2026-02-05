ضبط مستودع لحوم فاسدة في صور وإقفاله بالشمع الأحمر

دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقب الصحي في بلدية صور علي طالب، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة، مستودعاً لبيع اللحوم المثلجة في منطقة صور.

وتبيّن أن المستودع لا يستوفي أدنى شروط النظافة ولا يراعي شروط التخزين السليم، حيث جرى ضبط نحو 150 كلغ من اللحوم الفاسدة تنبعث منها روائح كريهة.

وعلى الأثر، نظّمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحق المخالف، وتم حجز الكمية المضبوطة. وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية أميرة شحرور، جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام