    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بشق طريق استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

    بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني جديد بطول 6 كيلومترات شمال القدس المحتلة، يمتد من بلدة مخماس شرق المدينة وصولاً إلى قرية قلنديا غربًا.

    وأوضحت المحافظة أن “الطريق الجديد يأتي ضمن مخطط لإنشاء أوسع شبكة طرق التفافية استيطانية تحيط بالقدس”، مشيرة إلى أن “الاحتلال صادَر 280 دونمًا من أراضي أربع بلدات فلسطينية لتنفيذ المشروع”.

    وأكدت محافظة القدس أن “هذه الخطوة تتزامن مع إعلان الاحتلال توقيع اتفاقية لبناء 2780 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة شمال المدينة”، واعتبرت ذلك “تصعيدًا خطيرًا لسياسات الاستعمار وفرض الوقائع بالقوة”.

    وشددت على أن “المخططات التوسعية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وحرمان المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من أي تواصل جغرافي معها”، معتبرة أن “هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن”.

    وحذرت المحافظة من أن “استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي، ويقوّض أي فرصة لتحقيق سلام عادل يحترم حقوق الشعب الفلسطيني”.

    المصدر: الجزيرة نت

