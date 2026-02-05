وزارة شؤون المرأة: انتهاكات جسيمة بحق مسافري غزة عبر معبر رفح

أدانت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة، بشدة، الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون العائدون إلى القطاع عبر معبر رفح البري، مؤكدة أن “هذه الانتهاكات تطال بشكل خاص النساء من كبار السن، والأطفال، والجرحى، والمرضى، وتمس كرامتهم الإنسانية”.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن “الانتهاكات شملت التحقيق القسري، والتخويف، والإرهاب النفسي، وتعصيب الأعين لساعات طويلة، إضافة إلى تكبيل أيدي نساء مسنّات، ومحاولات ابتزاز المسافرين تحت التهديد، وفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل دون أي مبررات قانونية”.

وأكدت أن “تكبيل النساء المسنّات في سياق مدني، ودون احتجاز قانوني، يشكل معاملة مهينة وقاسية تمس الكرامة الإنسانية، وترقى إلى مستوى التعذيب النفسي والإكراه المعنوي المحظورين دوليًا، ولا يمكن تبريره تحت أي ذرائع أمنية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فضلًا عن مخالفتها لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال والمرضى”.

وحذرت من أن “تكرار هذه الانتهاكات وتشابه أساليبها يعكس نمطًا ممنهجًا قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية”، مطالبة بـ “وقف فوري لكافة الانتهاكات بحق المسافرين، وعلى رأسها تكبيل النساء وتعصيب الأعين والتحقيق القسري”.

كما دعت الوزارة إلى “فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف المؤسسات الحقوقية والأممية، وضمان حماية الفئات الضعيفة أثناء السفر، وتمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز الرصد والتوثيق نحو المحاسبة الفعلية”.

المصدر: وكالة شهاب