النائب عبد الله: الاعتداءات الإسرائيلية هي العائق الأساسي أمام استقرار لبنان

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان قتلاً وتدميراً وتهديداً يشكّل العائق الأساسي أمام استقرار البلاد واستعادة أمنها السياسي والاقتصادي”.

وشدّد عبد الله في حديث له الخميس على أن “المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على العدو الإسرائيلي”، وتابع: “في الوقت نفسه يجب أن نتحاور كلبنانيين، فدورنا ألّا نسمح بأن تكون الساحة اللبنانية ساحة صراع خارجي”.

وعن الانتخابات النيابية، لفت عبد الله إلى أنه “يجب على مجلس النواب إيجاد تسوية ملحّة لتعديل القانون بما يسمح بإجراء الانتخابات في أيار أو كحدّ أقصى في تموز، مع السماح بمشاركة اللبنانيين المنتشرين في الخارج”، معتبراً أن “التأجيل أو التمديد لا يخدم مصلحة أحد ويضرّ بصورة لبنان أمام العالم”.

وعن التحالفات واللوائح، أشار عبد الله إلى أن “اللقاء الديمقراطي بدأ التحضير للاستحقاق ويجري اتصالات داخلية وخارجية لحسم هذه الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام