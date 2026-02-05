زاخاروفا عن دعوات لاتفيا وإستونيا للتفاوض مع روسيا: سئموا الجلوس تحت الطاولة

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان كل من لاتفيا وإستونيا بشأن ضرورة إجراء مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، في تصريحات لوكالة “نوفوستي”.

وقالت زاخاروفا “إنها نفس فكرة مكان وراء الطاولة… يمكن فهم ذلك على أنهم سئموا من الجلوس تحت الطاولة”.

وكانت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، ورئيس إستونيا، آلار كاريس، قد أعربا الليلة الماضية عن تأييدهما لفكرة تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مفاوضات السلام حول أوكرانيا. فيما أشار كاريس إلى أن الاتحاد الأوروبي تأخر نوعًا ما في التواصل مع موسكو.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، أن الاستعدادات جارية لاستئناف المحادثات المباشرة بين أوروبا وروسيا، مؤكداً أن مناقشات تقنية تجري حاليًا في هذا الصدد.

من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن استعادة العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي تتطلب من العواصم الأوروبية العودة إلى رشدهــا والتخلي عن أيديولوجية كراهية روسيا.

المصدر: روسيا اليوم