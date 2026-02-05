كوبا تعلن استعدادها لحوار “هادف” مع واشنطن وتكشف عن تبادل رسائل بين الجانبين

أعلن نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، الأربعاء، أن بلاده تبدي استعدادها لإجراء حوار “هادف” مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه جرى تبادل “بعض الرسائل” بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال دي كوسيو، إن هافانا منفتحة على الحوار مع واشنطن، لكنها ليست مستعدة لمناقشة نظامها الدستوري أو السياسي، مضيفًا: “لسنا مستعدين لمناقشة نظامنا الدستوري، كما نفترض أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة نظامها الدستوري، أو نظامها السياسي، أو واقعها الاقتصادي”.

وأوضح المسؤول الكوبي أن البلدين لم يدخلا حتى الآن في “حوار ثنائي” رسمي، إلا أنهما تبادلا “بعض الرسائل” التي كانت “مرتبطة” بأعلى مستويات الحكومة الكوبية، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن مضمونها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن إدارته تجري مفاوضات مع السلطات الكوبية، رغم استمرار الحصار النفطي والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها واشنطن على هافانا.

وكان ترامب قد وقع، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أمرًا تنفيذيًا يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، مستندًا إلى إعلان رسمي لحالة الطوارئ، ادعت واشنطن بموجبه وجود “تهديد” مصدره كوبا.

من جهتها، اعتبرت السلطات الكوبية أن الإجراءات الأمريكية الجديدة تمثل محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، ووصفتها بأنها انتهاك صريح للقانون الدولي.

المصدر: روسيا اليوم