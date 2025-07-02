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قوات العدو الإسرائيلي تنفذ اقتحمات في عدة مناطق بالضفة المحتلة

داهمت قوات العدو الإسرائيلي مساء الأربعاء منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا شمال البلدة، وداهمت منزل المواطن سائد محمود ثلجي عادي وأجبرت جميع سكان المنزل وهم 7 أفراد، على مغادرته بتهديد السلاح وقاموا بتفتيشه وتصويره من الداخل والخارج، وكذلك تصوير هويات أصحاب المنزل الشخصية، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات العدو مساء الأربعاء، بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت فرق المشاة في شوارعها، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه عدد من الشبان وسط تحليق لطائرة مسيرة في سماء البلدة”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال تكثف من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، وتشن حملات مداهمة وتفتيش للمنازل واعتقال واحتجاز للمواطنين واستجوابهم”.

في سياق آخر، اقتحمت قوات العدو بلدة عقابا شمال طوباس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت عقابا بعدد من الآليات، وداهمت عدة منازل”.

المصدر: وكالة وفا