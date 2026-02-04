الأربعاء   
    إيران توضح سبب انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة أثناء مهمتها في المياه الدولية

      أفاد مصدر مطلع أن طائرة مسيرة تابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أرسلت صور عملية المراقبة التي كانت تنفذها في المياه الدولية جنوب إيران بنجاح إلى المركز، لكنها تعرضت بعد ذلك لانقطاع في الاتصال، اليوم الثلاثاء.

      وفي تصريح لوكالة تسنيم بشأن خبر نشره مصدر إعلامي بريطاني حول استهداف طائرة مسيرة إيرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”، قال المصدر إن الطائرة المسيّرة من نوع “شاهد 129” كانت تؤدي مهمتها الدائمة والقانونية في المياه الدولية، وتشمل أعمال الاستطلاع والمراقبة والتقاط الصور، مؤكدًا أن هذا الإجراء اعتيادي وقانوني.

      وأضاف أن الطائرة نقلت بنجاح صور المراقبة والاستطلاع الخاصة بها إلى المركز، لكنها تعرضت بعد ذلك لانقطاع في الاتصال، مشيرًا إلى أن سبب الانقطاع قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد التأكد منها.

      المصدر: قناة العالم

