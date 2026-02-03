الأمن الداخلي: كشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقيف عدد من أفرادها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها يوم الثلاثاء، أنه “في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام عدد من الأشخاص في محلة كترمايا بإجراء وكالات مزوّرة باسم كاتب عدل وهمي، بغية بيع وشراء سيارات على نطاق واسع”.

وأضاف البيان أنه “على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر هذه الفصيلة من كشف هويات عدد من المتورطين وتوقيفهم، وهم كل من: هـ. ح. (مواليد عام 1978، لبناني)، م. ح. (مواليد عام 2007، لبناني)، ع. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)”. وتابع: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم بالاشتراك مع آخرين، والعمل جارٍ لتوقيفهم”. وأوضح أنه “أُجري المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.