دولي

لقاء بين وزير الخارجية الصيني ورئيس المجلس الاوروبي في بروكسل

التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال زيارته إلى بروكسل، وذلك في إطار التحضيرات لقمة القادة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأتي اللقاء في ظل جهود متواصلة لتعزيز الحوار والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الأربعاء، في بروكسل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في إطار جولة سيزور خلالها أيضاً برلين وباريس.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن جزءاً من المناقشات بين كالاس ووانج يي، سيتناول ملف الشرق الأوسط. وأضاف أن “لدى الصين علاقة فريدة من نوعها مع إيران، وينبغي لها استغلالها لحث طهران على عدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية وكذلك تهدئة الصراع”.

ومن المتوقع أيضاً أن تغطي المحادثات قضايا مألوفة مثل الاستياء الأوروبي من علاقات الصين مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا والقلق من العمليات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت كالاس في تعليقات نُشرت قبل الاجتماع: “في مثل هذا العالم المضطرب، يجب على بكين استخدام نفوذها المتزايد لدعم القانون الدولي”.