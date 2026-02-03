تحذير من وزارة الزراعة بشأن رش مبيدات مجهولة في المناطق الحدودية الجنوبية

حذّر المركز الزراعي في بنت جبيل التابع لوزارة الزراعة، المزارعين والأهالي في المناطق الحدودية الجنوبية من مخاطر محتملة، نتيجة تعرّض مساحات زراعية ومراعي لعمليات رش بمبيدات مجهولة المصدر نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المركز، في بيان، أنه وبانتظار صدور النتائج المخبرية الرسمية للعينات التي جرى سحبها من التربة وأوراق الأشجار والأعشاب في المنطقة الحدودية، يُطلب الالتزام بجملة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها الامتناع عن الاقتراب من الأراضي التي تعرّضت للرش أو جني أي محاصيل زراعية أو عشبية منها.

كما دعا البيان إلى عدم رعي المواشي أو الحيوانات في هذه المناطق، وإبعاد قفران النحل عنها، ومنع استخدام مصادر المياه المكشوفة الموجودة فيها، إضافة إلى تجنّب أي عمل زراعي مباشر في الحقول المتضرّرة.

وطالب المركز بالإبلاغ الفوري عن أي مظهر غير طبيعي في الأراضي الزراعية، أو أي عارض صحي غير اعتيادي لدى الإنسان أو الحيوان، إلى الجهات المختصة المعنية.

وأكد المركز الزراعي في بنت جبيل أن هذه التدابير تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة إلى حماية السلامة العامة والصحة الزراعية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ستصدر بياناً لاحقاً فور توافر النتائج النهائية للفحوصات المخبرية، متضمّناً التوصيات اللازمة بناءً على التحليل العلمي.

المصدر: موقع المنار