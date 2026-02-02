ألمانيا تعيد توجيه جهودها نحو إيطاليا لإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة التلغراف أن ألمانيا أعادت تركيز سياستها الأوروبية نحو التعاون مع إيطاليا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله: “برلين بحاجة إلى شركاء يمكنها التعاون معهم. هل يمكنهم العمل مع ماكرون الآن؟ ليس تمامًا. فهو سيغادر منصبه قريبًا، وفرنسا في حالة عدم استقرار. الألمان يكرهون عدم الاستقرار”.

وفي هذا السياق، التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس برئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، لمناقشة سبل إعادة هيكلة أوروبا بما يتوافق مع رؤاهما المحافظة.

وأكد مسؤولون إيطاليون، لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، أن الاتفاقية الإيطالية-الألمانية، التي تركز على التعاون في مجالات الدفاع والهجرة والتجارة، تشير إلى ظهور “مركز ثقل جديد داخل الاتحاد الأوروبي”.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت سابقًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحول إلى “بطة عرجاء” بعد اعتماد الميزانية الحكومية لعام 2026، ما يعكس تراجع نفوذه في السياسة الأوروبية.

المصدر: التلغراف