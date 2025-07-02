لبنان

الشيخ محمد عمرو : لن يرهبنا التهويل ولن يستطيعوا النيل من قوة لبنان



أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في “حزب الله” الشيخ محمد عمرو، “أن كل محاولات التهويل التي يقوم بها العدو الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأميركية لن تجدي نفعا مع شعب المقاومة” .

كلام الشيخ عمرو جاء خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي يقيمه “حزب الله” في الرويسات – الجديدة في المتن الشمالي . ولفت إلى “أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققها لبنان في مواجهة العدو الصهيوني وعدم التفريط بها كرمى لعيون الأمريكي في المنطقة”.

وأضاف :” أميركا تريد إضعاف شعوب المنطقة وتحديدا الشعب اللبناني لمصلحة اسرائيل وهذا لن يحصل بفضل تضحيات الشرفاء والمقاومبن في لبنان والمنطقة”.

ودعا الأطراف السياسية في لبنان إلى “عدم الرهان على الخارج بل الرهان على المصلحة الوطنية والابتعاد عن لغة الاستقواء بالأميركي والاسرائيلي لأن زمن الاستقواء بالاحتلال ولى إلى غير رجعة”.

وختم الشيخ عمرو : ” أعداء لبنان يخيرونا بين السلة والذلة وجوابنا هو جواب أبي الأحرار الإمام الحسين (ع) ، هيهات منا الذلة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام