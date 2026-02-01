وزارة الصحة تدين التهديد الاسرائيلية لمستشفيات الجنوب وتطالب بحمايتها

دانت وزارة الصحة العامة بأشدّ العبارات التهديدات الصهيونية التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب معتبرة اياها اعتداءً خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

واكدت الوزارة الصحة أن المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة وأن أي استهداف أو تهديد لها يُشكّل جريمة موصوفة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

كما شددت الوزارة على ضرورة تحييد القطاع الصحي بكافة مكوّناته عن أي أعمال عدائية، ودعت المجتمع الدولي، والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المصدر: موقع المنار