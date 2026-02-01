غارات بطائرات مسيّرة معادية تستهدف آليات إزالة الركام في بلدة قناريت جنوب لبنان

في اعتداء جديد يطال ما تبقّى من مقومات الحياة في جنوب لبنان، استهدفت طائرات مسيّرة معادية آليات كانت تعمل على إزالة الركام في بلدة قناريت التابعة لقضاء صيدا، في خطوة تعكس استمرار سياسة منع إعادة الإعمار وعرقلة عودة الحياة إلى المناطق المتضررة.

وشنّت طائرات مسيّرة معادية أربع غارات متتالية استهدفت جرافتين من نوع «بوكلن» كانتا تعملان على إزالة الركام والردميات في البلدة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ويُذكر أن الموقعين المستهدفين كانا قد تعرّضا قبل نحو أسبوعين لغارات عنيفة نفذتها طائرات حربية معادية، أدّت حينها إلى تدمير عدد من المباني السكنية بشكل كامل، وسقوط عدد من الجرحى، ما ضاعف من حجم الدمار والمعاناة في البلدة.

وتزامنت هذه الغارات مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، في مشهد يعيد إلى الأذهان غارات ليل الجمعة الماضية التي استهدفت تجمعًا للآليات في بلدة الداودية في منطقة الزهراني، في سياق واحد يحمل رسالة واضحة مفادها أن إزالة الركام وإعادة الإعمار ممنوعة، ولو بالحد الأدنى.

وفي ظل هذا التصعيد المتكرر، تبقى بلدات الجنوب رهينة الاعتداءات المستمرة، فيما يواجه الأهالي واقعًا قاسيًا بين دمار لم يُرمَّم بعد وخطر متجدّد يطال كل محاولة لإعادة ترميم ما هدمته الغارات، وسط غياب أي ضمانات لحماية المدنيين أو جهود الإغاثة.

