العدو الصهيوني واصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على البلدات الجنوبية، حيث أقدمت قوة معادية فجر اليوم على التوغل في بلدة رب ثلاثين ونفَّذت تفجيراً لمنزلين ما ادى الى إلحاق اضرار كبيرة، وتضرُّر عدد من المنازل المجاورة طالت بلدة مركبا ايضاً.



وكانت طائرة مسيّرة اسرائيلية اغارت بُعيد منتصف الليل بصاروخين، إستهدفا اسلاك شبكة الكهرباء بين بلدتي باريش ومعروب في قضاء صور، وانفجرا في الهواء ما أدى الى تضرر سيارتين.



ونهارا استهدف الطيران المسيَّر المعادي مواطنا خلال تواجده على سطح أحد المنازل في بلدة رب ثلاثين ما ادى الى استشهاده.