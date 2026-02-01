شهيد وجرحى بقصف صهيوني في وادي غزة ضمن خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

استُشهد فلسطيني وأُصيب اثنان آخران، صباح اليوم الأحد، جراء قصف جيش الاحتلال استهدف تجمعًا مدنيًا في منطقة وادي غزة وسط القطاع، في استمرار لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وذكر مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد مواطن وإصابة اثنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة صهيونية على تجمع مدني شمال منطقة وادي غزة، التي كان الجيش الاحتلال قد انسحب منها بموجب الاتفاق.

ويأتي هذا القصف بعد تصعيد دموي على مدار اليومين الماضيين، أسفر عن استشهاد 37 فلسطينيًا جراء استهداف مراكز إيواء وخيام نازحين ومركز شرطة وشقق سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات غرب مدينة رفح وشرق مخيم البريج، إضافة إلى قصف بحري شمالي القطاع.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتكبت قوات الاحتلال منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 جرائم أسفرت عن استشهاد نحو 509 فلسطينيين وإصابة 1405 آخرين، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

يُذكر أن الاتفاق أنهى حرب إبادة جيش الاحتلال على قطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر: موقع المنار