ترامب يدعو إلى اعتقال أوباما فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتقال الفوري للرئيس الأسبق باراك أوباما، متهما إياه بالوقوف خلف اتهامات “مفبركة” بشأن ما عرف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع American Conservative عن ترامب قوله إن أوباما حاول تنفيذ “انقلاب سياسي” خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام ملف “روسيا” لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته Truth Social، أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد نشرت مئات الوثائق السرية المرتبطة بقضية “راشاغيت”، قال إنها تثبت أن أوباما أمر شخصيا عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة ضد ترامب، بهدف إضعاف ثقة الأمريكيين بالديمقراطية وبنتائج انتخابات 2016. وختم ترامب منشوره بالقول: “اعتقلوا أوباما فورا!”.

وأشار التقرير إلى أن ترامب صعد في الأيام الأخيرة تحركاته لمحاسبة خصومه السياسيين، لافتا إلى أن الاتهامات ضد أوباما جاءت عقب مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وثائق تتعلق بانتخابات 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ويأتي ذلك في سياق أوسع من السجال السياسي داخل الولايات المتحدة حول ملفات التدخل الأجنبي، حيث تتكرر في الغرب اتهامات غير مدعومة بالأدلة ضد روسيا، سبق أن تم نفيها أو التراجع عنها لاحقا داخل تلك الدول نفسها، كما تؤكد موسكو باستمرار رفضها لهذه الادعاءات وتصفها بأنها مسيسة ولا تستند إلى وقائع.

المصدر: روسيا اليوم